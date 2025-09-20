Petit cabinet de curiosité de la Seille Arsenal Marsal

Petit cabinet de curiosité de la Seille Arsenal Marsal samedi 20 septembre 2025.

Petit cabinet de curiosité de la Seille 20 et 21 septembre Arsenal Moselle

Plus d’informations : https://www.scenes-territoires.fr/evenement/1er-temps-fort-au-fil-de-la-seille-saulnois/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:+ – 2025-09-20T19:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T19:+

Rendez-vous en 2025 pour vivre le grand bouquet final et coloré du projet Au fil de la Seille : Spectacles « Conteurs et conteuses« , « Not I« , « Funambule en paysage« , animations, balade intemporelle, feuilleton radiophonique, installations plastiques et visuelles, ateliers de modelage et sérigraphie, mapping, créations numériques et cinématographiques…et bien d’autres surprises vous attendent.

La Seille, Salia de son nom ancien, se réjouit déjà de vous accueillir au fil des communes !

Un projet porté par Scènes et Territoires et la Fédération des Foyers ruraux de Moselle, sous la direction artistique du Collectif Kinorev.

Arsenal 7 rue de Plaisance, 57630 Marsal Marsal 57630 Moselle Grand Est 0607083351 http://www.saulnois-moselle.com [{« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/conteurs-et-conteuses-du-saulnois »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/mdsmmosellefr »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/funambule-en-paysage »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/my-swing-jazz-manouche »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/entre-lindre-basse-and-tarquimpol »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/meditation-et-modelage »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/essayez-vous-a-la-serigraphie »}] Dès le XIIIe siècle, la place forte de Marsal est convoitée à la fois par les évêques de Metz et par les ducs de Lorraine, puis à partir du XVIe siècle, par le roi de France qui s’en empare en 1663. Vauban fait d’abord araser les fortifications, puis il change d’avis et les relève à l’identique.

L’arsenal est un ancien bâtiment militaire de 1848 de la place forte du sel.

© Scènes et territoires