Petit ciné 7, 8, 9 … Boniface Cinéma Le Trianon Verneuil d’Avre et d’Iton

Petit ciné 7, 8, 9 … Boniface

Cinéma Le Trianon 108 Rue du Canon Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 15:30:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

7, 8, 9 … Boniface

Le Petit garçon et le monstre de Johannes Weiland et Uwe Heidschöttere.

Mobile de Verena Fels.

L’été de Boniface de Pierre-Luc Granjon et Antoine Lanciaux.

3 courts métrages français durée 42 min.

Tarif 2,50 €, à partir de 3 ans. .

Cinéma Le Trianon 108 Rue du Canon Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie +33 2 32 32 41 66

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English : Petit ciné 7, 8, 9 … Boniface

L’événement Petit ciné 7, 8, 9 … Boniface Verneuil d’Avre et d’Iton a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure