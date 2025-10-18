Petit ciné 7, 8, 9 … Boniface Cinéma Le Trianon Verneuil d’Avre et d’Iton
Petit ciné 7, 8, 9 … Boniface Cinéma Le Trianon Verneuil d’Avre et d’Iton mercredi 20 mai 2026.
Petit ciné 7, 8, 9 … Boniface
Cinéma Le Trianon 108 Rue du Canon Verneuil d’Avre et d’Iton Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 15:30:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
7, 8, 9 … Boniface
Le Petit garçon et le monstre de Johannes Weiland et Uwe Heidschöttere.
Mobile de Verena Fels.
L’été de Boniface de Pierre-Luc Granjon et Antoine Lanciaux.
3 courts métrages français durée 42 min.
Tarif 2,50 €, à partir de 3 ans. .
Cinéma Le Trianon 108 Rue du Canon Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie +33 2 32 32 41 66
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L’événement Petit ciné 7, 8, 9 … Boniface Verneuil d’Avre et d’Iton a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure