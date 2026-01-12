Petit ciné Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan

Petit ciné

Médiathèque Philippe Labeyrie 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Notre vagabond préféré est de retour pour deux moyens métrages ! un feu d’artifice de rires, de larmes et d’émotions à partager en famille, entre amis, à tout âge. .

Médiathèque Philippe Labeyrie 175, place de la Caserne Bosquet Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Petit ciné

L’événement Petit ciné Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-01-08 par OT Mont-de-Marsan