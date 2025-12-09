Petit concert de fin d’année Voie romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse
L’association Cmr Landes vous invite à leur petit concert de fin d’année, samedi 13 décembre à Pôle Sud !
Pour finir l’année 2025 en beauté, rendez-vous samedi 13 décembre à 16h ! Les enfants des Jardins Musicaux ouvriront la scène suivis d’un concert pop rock de notre Chorale ON AIR. Pour conclure la fête goûter partagé pour tous ! Gratuit et accessible à tous. .
Voie romaine Pôle Sud, centre de formations musicales Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 46 68 ateliers@lescmr-landes.org
The Cmr Landes association invites you to their end-of-year concert on Saturday December 13 at Pôle Sud!
