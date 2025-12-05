Petit concert de Noël Bergheim
Petit concert de Noël Bergheim vendredi 5 décembre 2025.
Place du Dr Pierre Walter Bergheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Vendredi 2025-12-05 18:00:00
2025-12-05
L’harmonie Echo du Haut -Koenisgbourg se réunit en plein coeur de Bergheim, pour vous proposer un moment musical chaleureux, à l’occasion du marché de Noël.
Le mois de Décembre débute et Noël se rapproche… L’occasion de profiter d’un concert de Noël au coeur de la cité médiévale de Bergheim, tout en savourant pourquoi pas un bon vin chaud.
Ambiance chaleureuse garantie !
Place du Dr Pierre Walter Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23
English :
The Echo du Haut-Koenisgbourg harmony band is gathering in the heart of Bergheim, to offer you a warm musical moment, on the occasion of the Christmas market.
German :
Die Harmonie Echo du Haut -Koenisgbourg versammelt sich im Herzen von Bergheim, um Ihnen anlässlich des Weihnachtsmarktes einen herzlichen musikalischen Moment zu bieten.
Italiano :
La banda di fiati Echo du Haut-Koenisgbourg si riunisce nel cuore di Bergheim per offrirvi un caldo momento musicale durante il mercatino di Natale.
Espanol :
La banda de viento Echo du Haut-Koenisgbourg se reúne en el corazón de Bergheim para ofrecerle un cálido momento musical en el mercado navideño.
