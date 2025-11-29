Petit Concert d’orgue #1 Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement

Petit Concert d’orgue #1

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : 12 – 12 – 17 EUR

Début : Samedi 2025-11-29 16:00:00

Les Petits Concerts d’orgue offrent la scène de l’Auditorium à de jeunes artistes au seuil de brillantes carrières. Une occasion irremplaçable de se mesurer, souvent pour la première fois, à l’expérience d’une grande salle de concert.

English :

The Petits Concerts d?orgue offer the Auditorium stage to young artists on the threshold of brilliant careers. An irreplaceable opportunity to measure themselves, often for the first time, against the experience of a great concert hall.

German :

Die Petits Concerts d’orgue bieten jungen Künstlern, die an der Schwelle zu einer glänzenden Karriere stehen, die Bühne des Auditoriums. Eine unersetzliche Gelegenheit, sich oft zum ersten Mal mit der Erfahrung eines großen Konzertsaals zu messen.

Italiano :

I Petits Concerts d’orgue offrono il palco dell’Auditorium a giovani artisti alle soglie di una brillante carriera. È un’occasione insostituibile per misurarsi, spesso per la prima volta, con l’esperienza di una grande sala da concerto.

Espanol :

Los Petits Concerts d’orgue ofrecen el escenario del Auditorio a jóvenes artistas en el umbral de carreras brillantes. Es una oportunidad insustituible para medirse, a menudo por primera vez, con la experiencia de una gran sala de conciertos.

