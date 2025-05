Petit déj bio à la Ferme des Pouces Verts – Lieu-dit Le Miné Querrien, 15 juin 2025 09:00, Querrien.

La ferme des Pouces Verts, en maraîchage, accueille petits et grands pour un petit déjeuner bio et gourmand.

Petit-déjeuner 100% bio et local.

Visite de la ferme avec l’oeil de la LPO sur la biodiversité.

Atelier de reconnaissance des oiseaux, avec la LPO, de 9h à 10h, sur réservation au 06 49 88 93 76 (places limitées).

Atelier construction de nichoirs.

Jeux en bois.

Atelier photo Anthotype. .

Lieu-dit Le Miné Ferme Les Pouces Verts

Querrien 29310 Finistère Bretagne +33 6 49 88 93 76

