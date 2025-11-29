Petit-Déj de l’info Pépinière hôtel d’entreprises POL Avenir Saint-Junien

Petit-Déj de l’info

Pépinière hôtel d’entreprises POL Avenir 13 Rue Thomas Edison Saint-Junien Haute-Vienne

Envie de mieux comprendre comment gérer et valoriser vos déchets professionnels ? Le Petit-Déj de l’Info vous donne rendez-vous, pour une pause utile et conviviale. Autour d’un café, le SYDED 87 partagera astuces, bonnes pratiques et solutions simples pour optimiser le tri en entreprise et réduire l’impact de vos activités.

Cet échange accessible à tous se déroule gratuitement à POL Avenir, à Saint-Junien. Une belle occasion de poser vos questions, repartir avec des idées concrètes… et booster votre démarche environnementale !

Pour participer, il suffit de vous inscrire via le lien.

Faites le plein d’infos en un clin d’œil et démarrez la journée du bon pied ! .

Pépinière hôtel d’entreprises POL Avenir 13 Rue Thomas Edison Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 35 70 animation@polavenir-stjunien.fr

