Petit-déj littéraire Libraire Tandem Mauléon-Licharre

Petit-déj littéraire

Libraire Tandem 14 avenue Alsace Lorraine Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

La librairie Tandem vous invite à Mauléon.

Cécile Briomet, autrice du roman La deuxième vie de Lise, sera présente pour cette nouvelle édition de notre petit-déj littéraire. Ce roman raconte une très jolie histoire de reconstruction et de renouveau suite à la disparition brutale d’un être cher avec qui l’on a partagé de longues années de vie commune. Sans être tire larmes, ce roman repose sur une écriture sensible et douce qui plaira à celles et ceux qui aiment les belles histoires pleines d’humanité. Pour les besoins de l’organisation, il est nécessaire de confirmer votre présence au petit déj par téléphone, via les réseaux sociaux, par email ou en passant directement à la librairie. .

Libraire Tandem 14 avenue Alsace Lorraine Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 65 12 librairietandem@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Petit-déj littéraire

L’événement Petit-déj littéraire Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Pays Basque