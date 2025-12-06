Petit Dej Manga Médiathèque Loudéac
Petit Dej Manga Médiathèque Loudéac samedi 6 décembre 2025.
Petit Dej Manga
Médiathèque 66, rue de Cadélac Loudéac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:30:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Petit ‘Dej Manga. Viens discuter de tes derniers coups de cœur et découvre les nouveautés de la médiathèque. À partir de 11 ans. Durée 1h. Gratuit, entrée libre. .
Médiathèque 66, rue de Cadélac Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 16 13
English :
L’événement Petit Dej Manga Loudéac a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de tourisme Bretagne Centre