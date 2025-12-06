Petit Dej Manga Médiathèque Loudéac

Petit Dej Manga

Médiathèque 66, rue de Cadélac Loudéac Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-06 10:30:00

Petit ‘Dej Manga. Viens discuter de tes derniers coups de cœur et découvre les nouveautés de la médiathèque. À partir de 11 ans. Durée 1h. Gratuit, entrée libre. .

