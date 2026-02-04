Petit déj musical à la Ménitré Médiathèque La Ménitré
Petit déj musical à la Ménitré Médiathèque La Ménitré mercredi 15 avril 2026.
Petit déj musical à la Ménitré
Médiathèque La Ménitré La Ménitré Maine-et-Loire


Début : 2026-04-15 10:00:00
fin : 2026-04-15

2026-04-15
Petit déj musical à la Ménitré
Un rendez-vous à ne pas manquer ; de la musique autour d’un chocolat chaud.
Ambiance musicale assurée par Florian Filloux percussionniste.
Pour toute la famille. .
Médiathèque La Ménitré La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 85 08 09 80 culture@lamenitre.fr
English :
Musical breakfast at La Ménitré
L’événement Petit déj musical à la Ménitré La Ménitré a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de tourisme de l’Anjou Vert