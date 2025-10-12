Petit-déj musical avec Anaïs Wisniewski Le Café des Loisirs La Chapelle-en-Vercors

Petit-déj musical avec Anaïs Wisniewski Le Café des Loisirs La Chapelle-en-Vercors dimanche 12 octobre 2025.

Petit-déj musical avec Anaïs Wisniewski

Le Café des Loisirs 10 avenue des Acacias La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 10:00:00

fin : 2025-10-12 11:30:00

Date(s) :

2025-10-12

Multi-instrumentiste, et touchée par les valeurs portées par Anne Sylvestre tout au long de sa carrière, Anaïs vous invite à lui rendre hommage en piochant dans son répertoire des chansons tantôt poétiques, drôles, engagées ou émouvantes.

.

Le Café des Loisirs 10 avenue des Acacias La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 77 75 97 62 contact@lecafedesloisirs.fr

English :

A multi-instrumentalist, Anaïs is moved by Anne Sylvestre’s values throughout her career, and invites you to pay tribute to her with a repertoire of poetic, funny, committed and moving songs.

German :

Als Multiinstrumentalistin und berührt von den Werten, die Anne Sylvestre im Laufe ihrer Karriere vertreten hat, lädt Anaïs Sie ein, ihr zu huldigen, indem sie aus ihrem Repertoire poetische, lustige, engagierte oder bewegende Lieder auswählt.

Italiano :

Anaïs è una polistrumentista che è stata toccata dai valori che Anne Sylvestre ha sposato nel corso della sua carriera, e vi invita a renderle omaggio attingendo al suo repertorio di canzoni poetiche, divertenti, impegnate e commoventi.

Espanol :

Anaïs es una multi-instrumentista tocada por los valores que Anne Sylvestre defendió a lo largo de su carrera, y le invita a rendirle homenaje recurriendo a su repertorio de canciones poéticas, divertidas, comprometidas y conmovedoras.

L’événement Petit-déj musical avec Anaïs Wisniewski La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme