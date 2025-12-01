Petit-déj musical avec Jean-Luc Le Café des Loisirs La Chapelle-en-Vercors
Petit-déj musical avec Jean-Luc Le Café des Loisirs La Chapelle-en-Vercors dimanche 14 décembre 2025.
Petit-déj musical avec Jean-Luc
Le Café des Loisirs 10, avenue des Acacias La Chapelle-en-Vercors Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 11:30:00
Date(s) :
2025-12-14
En ce mois de décembre, quoi de mieux qu’un café musical joyeux animé par Jean-Luc ? Accompagné de sa guitare, il chantera et nous fera chanter autour d’un répertoire de chansons populaires françaises.
Participation au chapeau.
.
Le Café des Loisirs 10, avenue des Acacias La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 77 75 97 62 contact@lecafedesloisirs.fr
English :
In this month of December, what could be better than a cheerful musical café hosted by Jean-Luc? Accompanied by his guitar, he’ll be singing along to a repertoire of popular French songs.
Participation by hat.
German :
Was gibt es im Dezember Besseres als ein fröhliches Musikcafé, das von Jean-Luc geleitet wird? Begleitet von seiner Gitarre wird er ein Repertoire an französischen Volksliedern singen und uns zum Mitsingen animieren.
Teilnahme mit Hut.
Italiano :
In questo mese di dicembre, cosa c’è di meglio di un allegro caffè musicale condotto da Jean-Luc? Accompagnato dalla sua chitarra, canterà un repertorio di canzoni francesi popolari.
Tanto di cappello a Jean-Luc.
Espanol :
En este mes de diciembre, ¿qué mejor que un alegre café musical animado por Jean-Luc? Acompañado de su guitarra, cantará un repertorio de canciones populares francesas.
Me quito el sombrero ante Jean-Luc.
L’événement Petit-déj musical avec Jean-Luc La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme Vercors Drôme