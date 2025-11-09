Petit-dej musical avec Pascal Le Café des Loisirs La Chapelle-en-Vercors
Petit-dej musical avec Pascal Le Café des Loisirs La Chapelle-en-Vercors dimanche 9 novembre 2025.
Petit-dej musical avec Pascal
Le Café des Loisirs 10 avenue des Acacias La Chapelle-en-Vercors Drôme
Début : 2025-11-09 10:00:00
fin : 2025-11-09 11:30:00
2025-11-09
Petit-déjeuner animé par Pascal, compositeur, musicien et chanteur.
Venez petit-déjeuner en compagnie de Pascal qui nous interprètera ses divines compositions et quelques chansons connues, accompagné de sa guitare. Participation au chapeau.
Le Café des Loisirs 10 avenue des Acacias La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 77 75 97 62 contact@lecafedesloisirs.fr
English :
Breakfast hosted by Pascal, composer, musician and singer.
Come and enjoy breakfast with Pascal, who will perform his divine compositions and a few well-known songs, accompanied by his guitar. Participation by hat.
German :
Frühstück unter der Leitung von Pascal, Komponist, Musiker und Sänger.
Genießen Sie ein Frühstück mit Pascal, der seine göttlichen Kompositionen und einige bekannte Lieder mit seiner Gitarre vortragen wird. Teilnahme mit Hut.
Italiano :
Colazione con Pascal, compositore, musicista e cantante.
Venite a fare colazione con Pascal, che suonerà le sue composizioni divine e alcune canzoni conosciute, accompagnato dalla sua chitarra. Tanto di cappello a Pascal.
Espanol :
Desayuno ofrecido por Pascal, compositor, músico y cantante.
Ven a desayunar con Pascal, que tocará sus divinas composiciones y algunas canciones conocidas, acompañado de su guitarra. Me quito el sombrero ante Pascal.
