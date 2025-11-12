Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Petit déj philo Médiathèque de Sommevoire Sommevoire mercredi 12 novembre 2025.

Petit déj philo Mercredi 12 novembre, 10h00 Médiathèque de Sommevoire Haute-Marne

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-12T10:00:00+01:00 – 2025-11-12T11:00:00+01:00
Fin : 2025-11-12T10:00:00+01:00 – 2025-11-12T11:00:00+01:00

Médiathèque de Sommevoire 2 rue du pont 52220, Sommevoire Sommevoire 52220 Haute-Marne Grand Est
A l’occasion de la journée nationale de lutte contre le harcèlement, viens partager un moment d’échange autour d’un petit déjeuner pour y réfléchir ensemble ! échanges

