Petit déj philo Médiathèque de Sommevoire Sommevoire

Petit déj philo Médiathèque de Sommevoire Sommevoire mercredi 12 novembre 2025.

Petit déj philo Mercredi 12 novembre, 10h00 Médiathèque de Sommevoire Haute-Marne

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-12T10:00:00+01:00 – 2025-11-12T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-12T10:00:00+01:00 – 2025-11-12T11:00:00+01:00

Médiathèque de Sommevoire 2 rue du pont 52220, Sommevoire Sommevoire 52220 Haute-Marne Grand Est 03 25 55 04 21 https://www.facebook.com/Mediathequedesommevoire/ [{« type »: « email », « value »: « media-sommevoire@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325550421 »}]

A l’occasion de la journée nationale de lutte contre le harcèlement, viens partager un moment d’échange autour d’un petit déjeuner pour y réfléchir ensemble ! échanges

Canva