Petit-Déj’ Poterie Chez Tatie Granville

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Début : 2025-07-14 10:00:00

fin : 2025-07-14 12:00:00

2025-07-14

Durant cet atelier, nous réaliserons un vase mural pour fleurs séchées et des déco en argile auto-durcissante couleur terracota. Plusieurs modèles seront présentés, avec différents niveaux de difficulté, afin que chacun puisse choisir ce qu’il souhaite réaliser.

A partir de 13 ans.

La formule comprend une boisson et une gourmandise (part de cake ou cookie) de mes voisins ‘Rose Café’ ;-)

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

English : Petit-Déj’ Poterie

During this workshop, we’ll be making a wall vase for dried flowers and decorations in terracotta-colored self-hardening clay. Several models will be presented, with different levels of difficulty, so that everyone can choose what they’d like to make.

Ages 13 and up.

Includes a drink and a slice of cake or cookie from my neighbors ‘Rose Café’ ;-)

German :

Während dieses Workshops werden wir eine Wandvase für Trockenblumen und Dekoartikel aus selbsthärtendem Ton in der Farbe Terrakotta herstellen. Es werden mehrere Modelle mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden vorgestellt, sodass jeder selbst entscheiden kann, was er herstellen möchte.

Ab einem Alter von 13 Jahren.

Die Formel beinhaltet ein Getränk und eine Leckerei (Stück Kuchen oder Cookie) von meinen Nachbarn ‘Rose Café’ ;-)

Italiano :

Durante questo laboratorio, realizzeremo un vaso da parete per fiori secchi e decorazioni in terracotta autoindurente. Verranno presentati diversi modelli, con diversi livelli di difficoltà, in modo che ognuno possa scegliere cosa realizzare.

Dai 13 anni in su.

Il pacchetto include una bevanda e un dolce (fetta di torta o biscotto) dal mio vicino « Rose Café » ;-)

Espanol :

Durante este taller, haremos un jarrón de pared para flores secas y adornos en arcilla de terracota autoendurecible. Se presentarán varios modelos, con diferentes niveles de dificultad, para que cada uno pueda elegir lo que quiere hacer.

A partir de 13 años.

El paquete incluye una bebida y un dulce (porción de tarta o galleta) de mis vecinos de ‘Rose Café’ ;-)

