Petit dej’ rencontre Impasse du Colombier Aubagne
Samedi 7 mars 2026 de 10h30 à 12h. Impasse du Colombier Centre d'art contemporain Les Pénitents Noirs Aubagne Bouches-du-Rhône
Début : 2026-03-07 10:30:00
fin : 2026-03-07 12:00:00
2026-03-07
Venez partager un moment convivial avec les artistes de l’exposition, ainsi que d’autres créateurs invités.
Impasse du Colombier Centre d’art contemporain Les Pénitents Noirs Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 17 26 chapelle.penitents@aubagne.fr
Come and share a convivial moment with the artists in the exhibition, as well as other invited creators.
L’événement Petit dej’ rencontre Aubagne a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile