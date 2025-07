PETIT DÉJEUNER À LA FERME Trélans

PETIT DÉJEUNER À LA FERME Trélans dimanche 3 août 2025.

PETIT DÉJEUNER À LA FERME

NOUBLOUX Trélans Lozère

Tarif : 16 – 16 – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-03

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-03

Savourez un petit déjeuner généreux à base des produits de la ferme en présence du Chai d’Emilien, vigneron récoltant de l’Hérault ! Rendez-vous à partir de 8h30 à la ferme.

Prenez de l’avance et réservez au 07 87 38 59 88 ou elevagerodier@gmail.com

Tarif: 16€ par personne.

Savourez un petit déjeuner généreux à base des produits de la ferme en présence du Chai d’Emilien, vigneron récoltant de l’Hérault ! Rendez-vous à partir de 8h30 à la ferme.

Prenez de l’avance et réservez au 07 87 38 59 88 ou elevagerodier@gmail.com

Tarif: 16€ par personne. .

NOUBLOUX Trélans 48340 Lozère Occitanie +33 7 87 38 59 88 elevagerodier@gmail.com

English :

Enjoy a generous breakfast based on farm produce in the presence of Chai d’Emilien, a winegrower and harvester from the Hérault region! Meet at the farm from 8:30 am.

Book in advance on 07 87 38 59 88 or elevagerodier@gmail.com

Price: 16? per person.

German :

Genießen Sie ein großzügiges Frühstück mit den Produkten des Bauernhofs in Anwesenheit von Le Chai d’Emilien, einem Weinbauern aus dem Hérault! Treffpunkt ab 8:30 Uhr auf dem Bauernhof.

Reservieren Sie frühzeitig unter 07 87 38 59 88 oder elevagerodier@gmail.com

Preis: 16? pro Person.

Italiano :

Gustate un’abbondante colazione a base di prodotti della fattoria in presenza di Chai d’Emilien, un viticoltore della regione dell’Hérault! Appuntamento alla fattoria dalle 8.30.

Prenotare in anticipo allo 07 87 38 59 88 o a elevagerodier@gmail.com

Prezzo: 16? a persona.

Espanol :

Disfrute de un generoso desayuno a base de productos de la granja en presencia de Chai d’Emilien, enólogo de la región de Hérault Cita en la granja a partir de las 8.30 h.

Reserve con antelación en el 07 87 38 59 88 o en elevagerodier@gmail.com

Precio: 16? por persona.

L’événement PETIT DÉJEUNER À LA FERME Trélans a été mis à jour le 2025-07-19 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn