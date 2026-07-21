Informations pratiques

Trélans

PETIT DÉJEUNER À LA FERME

NOUBLOUX Trélans Lozère

Tarif : 16 – 16 – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Savourez un petit déjeuner généreux à base des produits de la ferme(charcuterie, tripes de bœuf, tête de veau et fromage de chèvre) en présence du Domaine Royet, vigneron AOC Côtes d’Auvergne et Bourgogne à partir de 8h30 à la ferme.

Prenez de l’avance et réservez au 07 87 38 59 88 ou elevagerodier@gmail.com

Tarif: 16€ par personne.

Savourez un petit déjeuner généreux à base des produits de la ferme(charcuterie, tripes de bœuf, tête de veau et fromage de chèvre) en présence du Domaine Royet, vigneron AOC Côtes d’Auvergne et Bourgogne à partir de 8h30 à la ferme.

Prenez de l’avance et réservez au 07 87 38 59 88 ou elevagerodier@gmail.com

Tarif: 16€ par personne. .

NOUBLOUX Trélans 48340 Lozère Occitanie +33 7 87 38 59 88 elevagerodier@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy a hearty breakfast featuring farm-fresh products (cold cuts, beef tripe, calf’s head, and goat cheese) in the presence of Domaine Royet, an AOC Côtes d’Auvergne and Burgundy winemaker, starting at 8:30 a.m. at the farm.

Plan ahead and make a reservation at 07 87 38 59 88 or elevagerodier@gmail.com

Price: 16? per person.

L’événement PETIT DÉJEUNER À LA FERME Trélans a été mis à jour le 2026-07-21 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn