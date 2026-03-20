Petit-déjeuner à la fouchette Biron
Petit-déjeuner à la fouchette Biron samedi 11 avril 2026.
Petit-déjeuner à la fouchette
Salle des Sports Biron Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Menu Ventrèche, chipolatas et haricots blancs , gras double, fromage, café et vin.
Véhicules anciens exposés. .
Salle des Sports Biron 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 25 64 52 contact@les-copains-de-titine.com
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English : Petit-déjeuner à la fouchette
L’événement Petit-déjeuner à la fouchette Biron a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Coeur de Béarn