Petit-déjeuner à la fouchette

Salle des Sports Biron Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Menu Ventrèche, chipolatas et haricots blancs , gras double, fromage, café et vin.

Véhicules anciens exposés. .

Salle des Sports Biron 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 25 64 52 contact@les-copains-de-titine.com

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English : Petit-déjeuner à la fouchette

L’événement Petit-déjeuner à la fouchette Biron a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Coeur de Béarn