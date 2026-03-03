Petit-déjeuner à la fourchette et match de rugby

Salle des fêtes Labeyrie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Au menu, ventrèche, chipolatas, gras double, oeuf, piperade, fromage et café.

12 h coeurs de canard, frites et tarte aux pommes.

15h10 Match du tournoi des six nations. .

Salle des fêtes Labeyrie 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 68 25 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Petit-déjeuner à la fourchette et match de rugby

L’événement Petit-déjeuner à la fourchette et match de rugby Labeyrie a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Coeur de Béarn