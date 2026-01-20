Petit-déjeuner au 4bis Romain Weintzem le 4 bis Château-Gontier-sur-Mayenne
Petit-déjeuner au 4bis Romain Weintzem le 4 bis Château-Gontier-sur-Mayenne samedi 21 mars 2026.
le 4 bis 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne
2026-03-21 10:00:00
2026-03-21
avec Eva Prouteau
Un rendez-vous convivial le samedi matin pour découvrir tranquillement l'exposition de Romain Weintzem, accompagnés par Eva Prouteau, critique et historienne de l'art.
samedi 21 mars 2026 10h00
Le 4bis
gratuit, sur réservation
Les rendez-vous gratuits ne sont pas réservables en ligne pour vous éviter les frais liés à la plateforme de vente.
T. 02 43 09 21 52 contact@le-carre.org
le 4 bis 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org
with Eva Prouteau
