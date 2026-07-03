Informations pratiques

Bettlach

Petit-déjeuner au lever du soleil à Bettlach

52 rue de Bâle Bettlach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-27 06:30:00

fin : 2026-08-27 09:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Une courte balade, suivi d’un petit-déjeuner gourmand, au lever du soleil;

Le Cinéma Palace Lumière d’Altkirch et la Maison de la Nature du Sundgau vous invitent à une projection exceptionnelle autour du film Le voyage épique d’un hérisson.

Laissez-vous emporter par ce véritable road-movie animalier qui suit le parcours semé d’obstacles d’une jeune hérissonne, entre dangers, découvertes et lutte pour survivre.

À l’issue de la séance, prolongez l’expérience lors d’un échange avec Pauline Ruffenach, présidente de l’association Chez Risson le hérisson, pour mieux comprendre les menaces qui pèsent sur ce petit mammifère attachant et découvrir comment chacun peut contribuer à sa protection !

Inscription et tarif sur le site internet du cinéma par ici.

Rendez-vous au cinéma Palace Lumière d’Altkirch. .

52 rue de Bâle Bettlach 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org

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English :

A short walk, followed by a gourmet breakfast at sunrise;

L’événement Petit-déjeuner au lever du soleil à Bettlach Bettlach a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Sundgau