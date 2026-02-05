Petit-déjeuner au verger Guern

Petit-déjeuner au verger

Maraîcher bio de KerVida Guern Morbihan

Début : 2026-03-28 09:00:00

fin : 2026-03-28 12:00:00

Dans le cadre du Blavet au naturel, par Pontivy Communauté et le verger-maraîcher KerVida

Rien ne vaut un bon petit-déjeuner avec des produits du terroir pour bien commencer la journée ! Venez en famille visiter l’exploitation et découvrir le paysage agricole typique avec une animation sur la biodiversité de nos campagnes.

Prévoir des bottes et des vêtements adaptés.

Sur inscription (Limité à 40 personnes) .

Maraîcher bio de KerVida Guern 56310 Morbihan Bretagne +33 6 30 48 25 32

