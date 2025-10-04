Petit déjeuner avec Caroline Le Flour alias La Chauve SouriT Bibliothèque de Pleyben Pleyben

Petit déjeuner avec Caroline Le Flour alias La Chauve SouriT Bibliothèque de Pleyben Pleyben samedi 4 octobre 2025.

Petit déjeuner avec Caroline Le Flour alias La Chauve SouriT Samedi 4 octobre, 10h30 Bibliothèque de Pleyben Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Le lendemain de son one-women show à l’Arvest, Caroline Le Flour partagera un petit déjeuner avec vous. L’occasion de découvrir cette artiste aux multiples talents. Caroline a été burn-outée de la vie à 28 ans, cancer à 32, FIV à 35, infertilité déclarée à 36 ! Cela aurait pu plomber l’ambiance mais elle a préféré en rire et s’est mise à écrire. Toutes ces étapes de vie représentent aujourd’hui la richesse de son histoire, la singularité de ses écrits.

Avec la présence de la librairie La maison qui pousse

Bibliothèque de Pleyben 14 rue Gars Maria 29190 Pleyben Pleyben 29190 Finistère Bretagne 02 98 26 30 65 https://mediatheque.mairiepleyben.fr/

Le lendemain de son one-women show à l’Arvest, Caroline Le Flour partagera un petit déjeuner avec vous. L’occasion de découvrir cette artiste aux multiples talents. Caroline a été burn-outée de la à …

@Caroline Le Flour