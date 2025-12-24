Petit déjeuner, Centre socioculturel des Bourderies Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-05 09:30 –

Gratuit : non Payant : 2.00€ / personne Adulte, Etudiant, Senior

RDV à partir de 9h30 pour le partage d’un petit déjeunerRencontre avec les habitant•es du quartier des BourderiesPrésentation du programme d’animationInscription aux activités

Centre socioculturel des Bourderies Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 46 41 46 http://www.accoord.fr/les-centres/ouest/bourderies bourderies@accoord.fr 02 40 46 41 46



Afficher la carte du lieu Centre socioculturel des Bourderies et trouvez le meilleur itinéraire

