Petit déjeuner compris Théâtre de la Gare Marseille 15e Arrondissement

Petit déjeuner compris

Samedi 13 décembre 2025 à partir de 20h30. Théâtre de la Gare 17 Avenue De Roquefavour Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Le Théâtre de la Gare vous proposer le spectacle Petit déjeuner compris précédé d’un apéritif dînatoire offert à 20h.

Une chambre d’hôtel est un lieu de passage qui n’existe que par les êtres qui l’ont habitée.







Petit-déjeuner compris nous raconte les moments cocasses, drôles, tendres ou cruels dont cette chambre a été témoin à travers les hommes et les femmes qui y ont séjourné l’espace d’une nuit, d’une journée ou d’un instant. .

Théâtre de la Gare 17 Avenue De Roquefavour Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 60 48 13 18

English :

The Théâtre de la Gare presents the show Petit déjeuner compris preceded by an aperitif dinner at 8pm.

L’événement Petit déjeuner compris Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille