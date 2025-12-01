Petit déjeuner compris Théâtre de la Gare Marseille 15e Arrondissement
Petit déjeuner compris Théâtre de la Gare Marseille 15e Arrondissement samedi 13 décembre 2025.
Petit déjeuner compris
Samedi 13 décembre 2025 à partir de 20h30. Théâtre de la Gare 17 Avenue De Roquefavour Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 20:30:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Le Théâtre de la Gare vous proposer le spectacle Petit déjeuner compris précédé d’un apéritif dînatoire offert à 20h.
Une chambre d’hôtel est un lieu de passage qui n’existe que par les êtres qui l’ont habitée.
Petit-déjeuner compris nous raconte les moments cocasses, drôles, tendres ou cruels dont cette chambre a été témoin à travers les hommes et les femmes qui y ont séjourné l’espace d’une nuit, d’une journée ou d’un instant. .
Théâtre de la Gare 17 Avenue De Roquefavour Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 60 48 13 18
English :
The Théâtre de la Gare presents the show Petit déjeuner compris preceded by an aperitif dinner at 8pm.
L’événement Petit déjeuner compris Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille