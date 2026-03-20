Petit déjeuner conté Le Palais-sur-Vienne
Petit déjeuner conté Le Palais-sur-Vienne samedi 28 mars 2026.
Petit déjeuner conté
Parc du Châtenet Le Palais-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Dans le cadre du Printemps de la Culture, organisé par la commune palaisienne, vous (enfants et adolescents) êtes conviés à un petit-déjeuner conté. L’occasion de profiter de l’histoire Musette Souricette et la baguette magique lors d’un moment gourmand.
Informations complémentaires auprès du service animation. .
Parc du Châtenet Le Palais-sur-Vienne 87410 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 04 34 26 animations@lepalaissurvienne.fr
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English : Petit déjeuner conté
L’événement Petit déjeuner conté Le Palais-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Limoges Métropole