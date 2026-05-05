Katzenthal

Petit-déjeuner dans les vignes

9 Grand’ Rue Katzenthal Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-21 08:45:00

fin : 2026-08-18 11:45:00

Date(s) :

2026-07-21

Balade dans les vignes, copieux petit-déjeuner garni de produits locaux, visite de cave et dégustation des vins du domaine.

Profitez de la lueur du matin pour découvrir le vignoble alsacien, un de ses nombreux châteaux, le secret d’un bon vin et d’une bonne production.

Dès votre arrivée au domaine, vous chausserez vos baskets pour partir avec nous en escapade à travers le vignoble. Ce sera l’occasion d’échanger autour de l’art de la culture des vignes et de l’âme du terroir alsacien.

Devant un magnifique point de vue qui s’offrira à vous sur le village de Katzenthal et son château, un grand buffet petit déjeuner sucré et salé vous permettra de reprendre des forces et de profiter d’un moment pour vous ressourcer.

De retour au domaine, vous visiterez nos chais. Entre foudres, cuves inox, et barriques, vous aurez un aperçu du métier de vigneron et de la magie qui mène du raisin au vin.

Enfin, pour mieux connaître les 7 cépages alsaciens, excercez vos papilles, et déterminez vos propres goûts, nous vous inviterons à une dégustation de nos vins.

Réservation obligatoire, au plus tard la veille.

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9 Grand’ Rue Katzenthal 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 05 08 info@maison-stoeckle.com

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English :

Vineyard tour, hearty breakfast with local produce, cellar tour and wine tasting.

L’événement Petit-déjeuner dans les vignes Katzenthal a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg