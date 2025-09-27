Petit-déjeuner de la bibliothèque Les nouveautés de la rentrée Saint-André-les-Vergers
Petit-déjeuner de la bibliothèque Les nouveautés de la rentrée Saint-André-les-Vergers samedi 27 septembre 2025.
Petit-déjeuner de la bibliothèque Les nouveautés de la rentrée
Bibliothèque Municipale Georges Royer Saint-André-les-Vergers Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 10:15:00
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
.
Bibliothèque Municipale Georges Royer Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est communication@ville-saint-andre-les-vergers.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Petit-déjeuner de la bibliothèque Les nouveautés de la rentrée Saint-André-les-Vergers a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme Troyes la Champagne