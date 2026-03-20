Petit déjeuner de la Co-Workerie La Co-Workerie Hauts de Bienne

Petit déjeuner de la Co-Workerie

La Co-Workerie 8 Rue de l’Industrie Hauts de Bienne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 08:30:00

fin : 2026-11-06 09:45:00

Date(s) :

2026-04-03 2026-05-01 2026-06-05 2026-07-03 2026-08-07 2026-09-04 2026-10-02 2026-11-06 2026-12-04 2027-01-01 2027-02-05 2027-03-05 2027-04-02

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La Co-Workerie 8 Rue de l’Industrie Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté co.workerie@gmail.com

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English : Petit déjeuner de la Co-Workerie

L’événement Petit déjeuner de la Co-Workerie Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-03-20 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE