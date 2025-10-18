Petit-déjeuner de la rentrée littéraire Saint-Louis
Petit-déjeuner de la rentrée littéraire Saint-Louis samedi 18 octobre 2025.
Petit-déjeuner de la rentrée littéraire
Place de l’Hôtel-de-Ville Saint-Louis Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-10-18 10:30:00
fin : 2025-10-18 12:00:00
Date(s) :
2025-10-18
0 .
Place de l’Hôtel-de-Ville Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 52 57
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Petit-déjeuner de la rentrée littéraire Saint-Louis a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue