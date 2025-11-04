Petit déjeuner de l’emploi La Hale Dieulefit
Petit déjeuner de l’emploi La Hale Dieulefit mardi 4 novembre 2025.
Petit déjeuner de l’emploi
La Hale 1 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme
Début : 2025-11-04 08:30:00
fin : 2025-11-04
2025-11-04
Petit déjeuner de l’emploi.
Par ailleurs, des ateliers CV (3 novembre) et posture (28 octobre) infos 06 38 88 97 25 ou g.demonteil@ccdb26.fr.
La Hale 1 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 88 97 25 g.demonteil@ccdb26.fr
English :
Employment breakfast.
In addition, CV workshops (November 3) and posture workshops (October 28) info: 06 38 88 97 25 or g.demonteil@ccdb26.fr.
German :
Frühstück der Beschäftigung.
Außerdem Workshops zu Lebenslauf (3. November) und Körperhaltung (28. Oktober) Infos: 06 38 88 97 25 oder g.demonteil@ccdb26.fr.
Italiano :
Colazione di lavoro.
Inoltre, workshop sul CV (3 novembre) e sulla postura (28 ottobre) info: 06 38 88 97 25 o g.demonteil@ccdb26.fr.
Espanol :
Desayuno de empleo.
Además, talleres de CV (3 de noviembre) y de postura (28 de octubre) info: 06 38 88 97 25 o g.demonteil@ccdb26.fr.
