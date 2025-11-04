Petit déjeuner de l’emploi La Hale Dieulefit

Petit déjeuner de l’emploi

La Hale 1 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04 08:30:00

fin : 2025-11-04

Date(s) :

2025-11-04

Petit déjeuner de l’emploi.

Par ailleurs, des ateliers CV (3 novembre) et posture (28 octobre) infos 06 38 88 97 25 ou g.demonteil@ccdb26.fr.

.

La Hale 1 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 88 97 25 g.demonteil@ccdb26.fr

English :

Employment breakfast.

In addition, CV workshops (November 3) and posture workshops (October 28) info: 06 38 88 97 25 or g.demonteil@ccdb26.fr.

German :

Frühstück der Beschäftigung.

Außerdem Workshops zu Lebenslauf (3. November) und Körperhaltung (28. Oktober) Infos: 06 38 88 97 25 oder g.demonteil@ccdb26.fr.

Italiano :

Colazione di lavoro.

Inoltre, workshop sul CV (3 novembre) e sulla postura (28 ottobre) info: 06 38 88 97 25 o g.demonteil@ccdb26.fr.

Espanol :

Desayuno de empleo.

Además, talleres de CV (3 de noviembre) y de postura (28 de octubre) info: 06 38 88 97 25 o g.demonteil@ccdb26.fr.

L’événement Petit déjeuner de l’emploi Dieulefit a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux