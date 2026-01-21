Petit déjeuner de l’entrepreneuriat à Gourdon Coffee Shop La Fabrique Gourdon

Petit déjeuner de l’entrepreneuriat à Gourdon

Coffee Shop La Fabrique 1 place de la Libération Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 08:00:00

fin : 2026-02-06 10:00:00

Date(s) :

2026-02-06

L’artisanat est pour le territoire un secteur créateur de richesses, d’attractivité et d’emploi. Afin d’accompagner les entreprises, la CCQB organise en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Lot, la Banque Populaire Occitane et la MAAF la 2ème édition des Petits Déjeuners de l’Entrepreneuriat .

English :

Do you have an idea, a project, or already feel like embarking on an entrepreneurial adventure? If you’re thinking of setting up your own business or taking over an existing one, it’s essential to be surrounded by the right partners right from the outset.

Craft is a sector that creates wealth, attractiveness and employment for the region

L’événement Petit déjeuner de l’entrepreneuriat à Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Gourdon