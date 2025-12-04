Petit-déjeuner de Noël de l’Université européenne EDUC Cité Internationale Paul Ricoeur Rennes Jeudi 4 décembre, 08h30 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Un moment convivial pour échanger, partager et réfléchir ensemble aux futures activités EDUC en recherche !

* **Quand ?** Jeudi 4 décembre 2025 de 8h30 à 10h00

* **Où ?** Cité internationale – Salle des conseils, 1 place Paul Ricoeur, Rennes

À l’approche des fêtes de fin d’année, l’[**équipe EDUC**](https://educ.univ-rennes.fr/lequipe-educ) de l’Université de Rennes organise un **petit-déjeuner de Noël** placé sous le signe de la convivialité et du partage.

Cet événement est l’occasion de **remercier les chercheurs et personnels de la recherche engagés dans les activités de l’Alliance tout au long de l’année**, mais aussi de **réfléchir ensemble aux futures activités d’EDUC que vous souhaiteriez voir se développer en soutien de vos collaborations européennes**.

Afin d’élargir la communauté EDUC, l’équipe a également **invité les participants à venir accompagnés d’un collègue** : enseignant-chercheur, chercheur, personnel de la recherche ou doctorant encore peu familier avec les initiatives de l’Alliance.

**Au programme**

* **Accueil convivial** autour d’un petit-déjeuner thématique

* **Présentation des actions de l’Alliance EDUC pour les chercheurs** : appels à projets, formations, événements scientifiques

* **Témoignages inspirants** de chercheurs impliqués dans des activités et des mobilités EDUC

* **Temps d’échanges et atelier participatif** pour recueillir idées, attentes et recommandations

Ce moment privilégié vise à **favoriser les rencontres**, **partager des expériences** et faire **émerger de nouvelles perspectives de coopération européenne**, dans une ambiance à la fois détendue et festive.

Un rendez-vous placé sous le signe de l’esprit EDUC : collaborer, innover et partager.

https://forms.office.com/e/kHz8Qa52zJ

Cité Internationale Paul Ricoeur 11 boulevard de la Liberté 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine