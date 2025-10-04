Petit-déjeuner des lecteurs Médiathèque municipale d’Aspet Aspet

Petit-déjeuner des lecteurs Médiathèque municipale d’Aspet Aspet samedi 4 octobre 2025.

Petit-déjeuner des lecteurs Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque municipale d’Aspet Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:00:00

Venez présenter et partager vos coups de coeur littérairesà notre petit-déjeuner lecteurs.

Nous vous offrons le petit-déjeuner !

Médiathèque municipale d’Aspet 12 rue Armand Latour 31160 Aspet Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie 05 61 88 40 22

Venez présenter et partager vos coups de coeur littérairesà notre petit-déjeuner lecteurs.

© Ministère de la culture