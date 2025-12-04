Petit déjeuner d’hiver Spot le 260 Millau

Petit déjeuner d’hiver Spot le 260

155 rue du Rec Millau Aveyron

Nous organisons notre prochain déjeuner d’hiver au Spot Le 260 à Millau, 155 rue du Rec, Samedi 13 décembre de 8h30 à 10h30.

Ce petit déjeuner est l’occasion de boire un bon café/thé…de rire de partager un bon moment, seul(e) ou en famille… Et on n’oublie pas son voisin(e)! .

