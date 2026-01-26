Petit-déjeuner du patrimoine Beauvais

Petit-déjeuner du patrimoine

3 Cour des Lettres Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 09:30:00

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

La Ville de Beauvais et ses partenaires culturels invitent le public à partager un moment convivial autour d’un “petit déjeuner du patrimoine”, le mardi 10 février à 9h30 à la médiathèque du centre‑ville. Cette rencontre permettra de découvrir en avant-première la nouvelle programmation RENDEZ-VOUS BEAUVAIS, élaborée conjointement par le service Ville d’art et d’histoire, l’Office de Tourisme, le Quadrilatère et l’équipe archéologique. Ce temps d’échange offrira l’occasion de présenter les temps forts de la saison, d’aborder les nouveautés et de dialoguer directement avec les acteurs culturels présents. Pensé comme une présentation de saison dans une atmosphère chaleureuse, ce rendez-vous mettra également en lumière d’autres lieux culturels du territoire. La participation est gratuite, sur réservation préalable via un formulaire en ligne.

La Ville de Beauvais et ses partenaires culturels invitent le public à partager un moment convivial autour d’un “petit déjeuner du patrimoine”, le mardi 10 février à 9h30 à la médiathèque du centre‑ville. Cette rencontre permettra de découvrir en avant-première la nouvelle programmation RENDEZ-VOUS BEAUVAIS, élaborée conjointement par le service Ville d’art et d’histoire, l’Office de Tourisme, le Quadrilatère et l’équipe archéologique. Ce temps d’échange offrira l’occasion de présenter les temps forts de la saison, d’aborder les nouveautés et de dialoguer directement avec les acteurs culturels présents. Pensé comme une présentation de saison dans une atmosphère chaleureuse, ce rendez-vous mettra également en lumière d’autres lieux culturels du territoire. La participation est gratuite, sur réservation préalable via un formulaire en ligne. .

3 Cour des Lettres Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 15 67 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The City of Beauvais and its cultural partners invite the public to share a convivial moment over a ?heritage breakfast? on Tuesday February 10 at 9:30 am at the mediatheque in the city center. The event will provide an opportunity to preview the new RENDEZ-VOUS BEAUVAIS program, developed jointly by the Ville d?art et d?histoire department, the Tourist Office, the Quadrilatère and the archaeological team. This time of exchange will provide an opportunity to present the highlights of the season, talk about what’s new and engage in direct dialogue with the cultural players present. Designed as a season presentation in a warm atmosphere, the event will also highlight other cultural venues in the region. Participation is free of charge, with prior reservation via an online form.

L’événement Petit-déjeuner du patrimoine Beauvais a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis