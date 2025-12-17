Petit déjeuner du réveillon ☕

Avenue des Erables Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

Toute l’équipe du Centre Aquatique du Valois vous souhaite un Joyeux réveillon de Noël ❤️

☕ Ce matin, le petit déjeuner est OFFERT pour bien commencer cette journée magique !

Merci pour vos sourires, votre énergie et votre bonne humeur qui font briller notre Centre chaque jour ✨‍♂️

Que votre Réveillon de Noël soit rempli de joie, de rires et de beaux instants en famille !

️ Mercredi 24 décembre

Centre Aquatique du Valois

Toute l’équipe du Centre Aquatique du Valois vous souhaite un Joyeux réveillon de Noël ❤️

☕ Ce matin, le petit déjeuner est OFFERT pour bien commencer cette journée magique !

Merci pour vos sourires, votre énergie et votre bonne humeur qui font briller notre Centre chaque jour ✨‍♂️

Que votre Réveillon de Noël soit rempli de joie, de rires et de beaux instants en famille !

️ Mercredi 24 décembre

Centre Aquatique du Valois .

Avenue des Erables Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The entire Centre Aquatique du Valois team wishes you a Merry Christmas Eve?

? This morning, breakfast is FREE to get this magical day off to a great start!

Thank you for your smiles, your energy and your good mood, which make our Center shine every day ????

May your Christmas Eve be filled with joy, laughter and beautiful moments with your family!

?? Wednesday December 24th

? Valois Aquatic Center

L’événement Petit déjeuner du réveillon ☕ Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de Tourisme du Pays de Valois