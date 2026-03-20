Petit déjeuner Emploi et Formation Salle des fêtes Mouchard

Petit déjeuner Emploi et Formation

Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 09:00:00

fin : 2026-04-14 12:00:00

Date(s) :

2026-04-14

Petit déjeuner Emploi et Formation

Le mardi 14 avril à partir de 9h00, la Communauté de communes du Val d’Amour, en collaboration avec les partenaires emplois organisent un Ptit déj dédié à la recherche d’emploi ou de formation. Vous êtes demandeurs d’emplois, en reconversion professionnelle ou vous cherchez un job d’été, nous vous attendons nombreux à la salle des fêtes de Mouchard pour trouver votre prochain poste.

Venez rencontrer des entreprises qui recrutent, des agences d’intérim et des organismes de formation de tous secteurs d’activités dans une ambiance conviviale.

Au cours de cette matinée, les partenaires emplois vous proposeront des ateliers destinés à vous mettre en avant lors d’un entretien et à valoriser votre candidature. .

Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard 39330 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 57 01 51 france.services@valdamour.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Petit déjeuner Emploi et Formation

L’événement Petit déjeuner Emploi et Formation Mouchard a été mis à jour le 2026-03-20 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR