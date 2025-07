Petit-déjeuner En voyage | Conversations littéraires autour du monde La Minoterie Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Petit-déjeuner En voyage | Conversations littéraires autour du monde La Minoterie Villedieu-les-Poêles-Rouffigny samedi 2 août 2025.

Petit-déjeuner En voyage | Conversations littéraires autour du monde

La Minoterie 2 rue du Pont Chignon Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02 10:00:00

fin : 2025-08-02 11:00:00

Date(s) :

2025-08-02

Un moment de convivialité pour approfondir ou découvrir la culture d’une région différente à chaque fois les romans, contes, poèmes, récits de voyages, recettes de cuisine qui la dévoilent.

Le prochain RDV du 02 août à 10h nous transportera, tranquillement installés à la Minoterie avec notre café croissant, dans les Pouilles, Italie méridionale.

Chacun peut apporter son expérience personnelle ou ses curiosités.

Au plaisir de vous retrouver bientôt, Laura

Un moment de convivialité pour approfondir ou découvrir la culture d’une région différente à chaque fois les romans, contes, poèmes, récits de voyages, recettes de cuisine qui la dévoilent.

Le prochain RDV du 02 août à 10h nous transportera, tranquillement installés à la Minoterie avec notre café croissant, dans les Pouilles, Italie méridionale.

Chacun peut apporter son expérience personnelle ou ses curiosités.

Au plaisir de vous retrouver bientôt, Laura .

La Minoterie 2 rue du Pont Chignon Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 51 68 69 laminoterie50800@outlook.fr

English : Petit-déjeuner En voyage | Conversations littéraires autour du monde

A moment of conviviality to explore or discover the culture of a different region each time: the novels, tales, poems, travel stories and recipes that reveal it.

The next Rendezvous on August 02 at 10 a.m. will take us to Puglia, southern Italy, as we sit quietly in the Minoterie with our café croissant.

Everyone is welcome to bring their own personal experience or curiosity.

Looking forward to seeing you soon, Laura

German :

Ein geselliger Moment, um die Kultur einer jedes Mal anderen Region zu vertiefen oder zu entdecken: Romane, Märchen, Gedichte, Reiseberichte, Kochrezepte, die diese Region enthüllen.

Das nächste RDV am 02. August um 10 Uhr wird uns, gemütlich in der Minoterie mit unserem Café Croissant sitzend, nach Apulien, Süditalien, entführen.

Jeder kann seine persönlichen Erfahrungen oder seine Neugierde einbringen.

Wir freuen uns darauf, Sie bald wiederzusehen, Laura

Italiano :

Un modo divertente per conoscere o scoprire ogni volta la cultura di una regione diversa: i romanzi, i racconti, le poesie, i diari di viaggio e le ricette che la rivelano.

Il prossimo incontro, il 02 agosto alle ore 10.00, ci porterà in Puglia, nel sud Italia, dove saremo seduti tranquillamente nella Minoterie con il nostro cornetto al caffè.

Ognuno è invitato a portare la propria esperienza personale o curiosità.

A presto, Laura

Espanol :

Una forma divertida de conocer o descubrir cada vez la cultura de una región diferente: las novelas, cuentos, poemas, relatos de viajes y recetas que la revelan.

El próximo encuentro, el 02 de agosto a las 10h, nos llevará a Apulia, en el sur de Italia, donde nos sentaremos tranquilamente en la Minoterie con nuestro café croissant.

Todo el mundo es bienvenido a aportar su experiencia personal o su curiosidad.

Hasta pronto, Laura

L’événement Petit-déjeuner En voyage | Conversations littéraires autour du monde Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2025-07-16 par OT Villedieu-les-Poêles