Petit-déjeuner En voyage : Conversations littéraires autour du monde Villedieu-Les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Villedieu-Les-Poêles 2 Rue Du Pont Chignon Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-25 11:30:00

2025-10-25

Le prochain RDV du 25 octobre à 10h, à La Minoterie (bouquinerie et salon de thé), nous transportera dans l’ambiance transalpine de la Lombardie, une des régions les plus riches d’Italie dans tous les sens du terme beautés naturelles, histoire, architecture, mode, design, finance, industrie et innovation, gastronomie.

Cette rencontre , à travers Les fiancés d’Alessandro Manzoni et Les Poèmes de Carlo Porta en milanais ne vous laissera pas indifférents.

A bientôt, Laura. .

Villedieu-Les-Poêles 2 Rue Du Pont Chignon Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 51 68 69 laminoterie50800@outlook.fr

