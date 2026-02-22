Petit déjeuner équilibré Saint-Affrique

Petit déjeuner équilibré

Place de la Gare Saint-Affrique Aveyron

Et si vous commenciez la journée autour d’un petit déjeuner équilibré, gourmand et convivial au Quai ?

Le Quai vous propose de venir partagé un petit déjeuner équilibré, seul ou en famille.

Ce temps convivial est l’occasion de prendre un petit déjeuner varié et équilibré, d’échanger autour des habitudes alimentaires et de passer un moment de partage.

L’action est gratuite, sur inscription. .

Place de la Gare Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 36 15 00 19

English :

Why not start the day with a balanced, tasty and convivial breakfast at Le Quai?

