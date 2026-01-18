Petit déjeuner GEF avec Agathe Bousquet, Présidente du Groupe Publicis en France Cercle de l’Union Interalliée Paris Jeudi 22 janvier, 08h30 sur inscription

Petit déjeuner GEF avec Agathe Bousquet, Présidente du Groupe Publicis en France, par HEC Alumni

HEC We&men a le plaisir de relayer l’invitation de Grandes Ecoles au Féminin

pour un petit déjeuner avec

Agathe Bousquet,

Présidente du Groupe Publicis en France

Jeudi 22 janvier 2026 de 8h30 à 10h00

Au Cercle de L’Union Interalliée

33 rue du Faubourg Saint-Honoré

75008 Paris

Peut-on concilier transformation digitale et RSE ?

Comment l’IA est-elle utile pour améliorer notre impact environnemental ?

Agathe Bousquet s’engage pour une transformation responsable.

« Nous nous trouvons à un point de bascule où c’est à nous de définir et concevoir, ensemble et en bonne conscience, le potentiel positif de l’IA au coeur de notre société ».

Pour initier un cycle de rencontres sur les impacts sociétaux et environnementaux de la Tech, nous aurons le privilège d’accueillir la Présidente du Groupe Publicis en France.

Elle a commencé sa carrière dans le monde associatif au sein de Solidarité Sida et a participé à la création du festival Solidays. En 2001, elle rejoint le Groupe Havas, où elle occupe différents postes avant de se voir confier en 2012 la présidence d’Havas Paris. Depuis 2017, en tant que Présidente de Publicis en France, elle supervise l’ensemble des activités des agences en France, et anime Vivatech, évènement européen dédié à la transformation digitale. Elle accompagne également le Groupe au niveau monde sur les sujets de RSE. En 2024, elle figure dans la liste de l’ONG Actives des « Next Women 40 », ces quarante femmes qui pourraient être nommées à la tête de l’une des entreprises du CAC40.

Agathe BOUSQUET est particulièrement sensible aux sujets de transformation environnementale et sociétale. Nous aurons le plaisir d’échanger avec elle sur les moments-clés de son parcours, les enjeux de parité dans les grands groupes et sa vision de la transformation technologique liée à l’IA.

Informations pratiques :

L’accueil commencera le 22 janvier 2026 à 8 heures au Cercle de l’Union Interalliée, 33 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris.

Le petit déjeuner sera servi à table dès 8 heures, c’est l’occasion de vivre un moment de convivialité et de partage.

Les échanges avec l’invitée commenceront à 8h30 précises pour s’achever à 10 heures.

Une tenue correcte est exigée pour entrer au Cercle : une cravate pour les hommes et pas de jeans ni pour les hommes, ni pour les femmes.

L’inscription est obligatoire et se fait uniquement par paiement en ligne.

Pour les billets « Étudiant ou sans emploi », un contrôle sera effectué à l’accueil de l’événement. Merci de prévoir un justificatif.

Nous espérons vous accueillir nombreuses et nombreux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-22T08:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-22T10:00:00.000+01:00

Cercle de l'Union Interalliée 33, Rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS



