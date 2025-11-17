Petit déjeuner GEF avec Marie-Anne Barbat-Layani, Présidente de l’AMF Cercle de l’Union Interalliée Paris Lundi 17 novembre, 08h30 sur inscription

Diplômée de Sciences Po Paris et de l’ENA, ancienne élève du master de politique publique à New York University, Marie-Anne Barbat-Layani a construit un parcours exemplaire à la croisée de la haute fonction publique et du secteur privé.

Elle a occupé des postes de tout premier plan dans des univers longtemps réservés aux hommes — la direction du Trésor, les cabinets ministériels à Matignon et à Bercy — avant de rejoindre le Crédit Agricole, puis la Fédération Bancaire Française (FBF).

Première femme Secrétaire générale des ministères économiques et financiers à Bercy, première femme adjointe du chef de Cabinet à Matignon, elle est depuis 2022 la première femme présidente de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Nous aurons le plaisir d’échanger avec elle sur les moments-clés de son remarquable parcours, sur la place des femmes dans les cercles de pouvoir économique, et sur cette conviction qu’elle résumait récemment dans La Revue d’économie financière : « La finance devrait plus s’intéresser aux femmes, et les femmes à la finance. »

Informations pratiques :

L’accueil commencera le 17 novembre 2025, à 8 heures au Cercle de l’Union Interalliée, 33 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris. Les échanges commenceront à 8h30 précises pour s’achever à 10 heures.

Une tenue correcte est exigée pour entrer au Cercle : une cravate pour les hommes et pas de jeans ni pour les hommes, ni pour les femmes.

L’inscription est obligatoire et se fait uniquement par paiement en ligne.

Pour les billets « Étudiant ou sans emploi », un contrôle sera effectué à l’accueil de l’événement. Merci de prévoir un justificatif.

Nous espérons vous accueillir nombreuses et nombreux.

Très amicalement,

L’équipe @GEFofficiel.

