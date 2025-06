Petit déjeuner GEF avec Pierre-François Thaler, co-fondateur d’EcoVadis (27ème licorne française) Cercle de l’Union Interalliée Paris 23 juin 2025

Petit déjeuner GEF avec Pierre-François Thaler, co-fondateur d’EcoVadis (27ème licorne française)

HEC We&men a le plaisir de relayer l’invitation de Grandes Ecoles au Féminin

pour un petit déjeuner avec

Pierre-François Thaler

Co-fondateur d’EcoVadis, 27ème licorne française

Sur le thème de la donnée à l’impact

comment la tech transforme les chaînes de valeur

Pour ce nouveau petit déjeuner GEF, nous aurons le plaisir d’accueillir Pierre-François Thaler, cofondateur d’EcoVadis, aujourd’hui leader mondial de l’évaluation RSE, avec une plateforme utilisée par plus de 130 000 entreprises dans 180 pays, dont les plus grands groupes internationaux.

Trois questions guideront notre échange :

Comment passe-t-on d’un parcours d’ingénieur à la création d’une entreprise tech devenue la 27ᵉ licorne française ?

Peut-on vraiment concilier la croissance et la transformation durable des pratiques ?

Comment la mixité des équipes devient un facteur clé de performance et d’innovation ?

Notre invité : Pierre-François Thaler

Formé à CentraleSupélec et à l’INSEAD, Pierre-François Thaler a commencé sa carrière dans les achats et les logiciels avant de fonder EcoVadis en 2007 avec Frédéric Trinel.

Leur ambition ?

Faire des achats un levier stratégique d’impact et de transparence dans les chaînes d’approvisionnement.

Rejoignez-nous pour :

Plonger dans les coulisses d’EcoVadis, de l’idée initiale à son statut de licorne

Comprendre comment la data RSE transforme concrètement les chaînes de valeur

Découvrir le rôle de la mixité sur la gouvernance, l’innovation et l’impact de l’entreprise

Repartir avec des bonnes pratiques pour faire évoluer vos projets ou vos équipes

Vous souhaitez lui poser une question ?

L’accueil commencera à 8 heures au Cercle de l’Union Interalliée, 33 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris. Les échanges commenceront à 8h30 précises pour s’achever à 10 heures.

Une tenue correcte est exigée pour entrer au Cercle : une cravate pour les hommes et pas de jeans ni pour les hommes, ni pour les femmes.

L’inscription est obligatoire et se fait uniquement par paiement en ligne.

Contactez-nous avant de vous inscrire si vous êtes sans emploi ou étudiant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-23T08:30:00.000+02:00

Fin : 2025-06-23T10:00:00.000+02:00

Cercle de l’Union Interalliée 33, Rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS Quartier de la Madeleine Paris 75008 Paris