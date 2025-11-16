Petit-déjeuner graphique Dégustation suisse 2025 -LEC Festival 2025 La Salamandre Centre des congrès Cognac
Petit-déjeuner graphique Dégustation suisse 2025 -LEC Festival 2025 La Salamandre Centre des congrès Cognac dimanche 16 novembre 2025.
Petit-déjeuner graphique Dégustation suisse 2025 -LEC Festival 2025
La Salamandre Centre des congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-11-16 10:00:00
fin : 2025-11-16 11:30:00
2025-11-16
Petit déjeuner graphique avec Vamille, dessinatrice suisse. L’occasion d’échanger avec elle sur sa pratique du dessin, de bénéficier de ses conseils. Vous aimez dessiner, vous êtes curieux, venez déguster une spécialité suisse. un crayon à la main
La Salamandre Centre des congrès 16 rue du 14 Juillet Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 88 01 contact@litteratures-europeennes.com
English :
Graphic breakfast with Swiss designer Vamille. An opportunity to talk to her about her drawing practice and get her advice. If you like to draw, if you’re curious, come and enjoy a Swiss specialty. pencil in hand
German :
Grafikfrühstück mit Vamille, einer Schweizer Zeichnerin. Die Gelegenheit, sich mit ihr über ihre Zeichenpraxis auszutauschen und von ihren Ratschlägen zu profitieren. Sie zeichnen gerne, Sie sind neugierig, kommen Sie und probieren Sie eine Schweizer Spezialität. mit einem Bleistift in der Hand
Italiano :
Colazione grafica con Vamille, un’artista svizzera. Un’occasione per parlare con lei del suo disegno e ricevere i suoi consigli. Se vi piace disegnare e siete curiosi, venite a gustare una specialità svizzera con una matita in mano
Espanol :
Desayuno gráfico con Vamille, una artista suiza. Una oportunidad para hablar con ella sobre su dibujo y recibir sus consejos. Si te gusta dibujar y tienes curiosidad, ven a disfrutar de una especialidad suiza con un lápiz en la mano
