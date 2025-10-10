Petit-déjeuner in the Sky Parc du Belvédère Thonon-les-Bains

Petit-déjeuner in the Sky Parc du Belvédère Thonon-les-Bains vendredi 10 octobre 2025.

Petit-déjeuner in the Sky

Parc du Belvédère Avenue du Léman Thonon-les-Bains Haute-Savoie

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2025-10-10 10:00:00

fin : 2025-10-10 10:45:00

2025-10-10

Commencez la journée… la tête dans les nuages !

Parc du Belvédère Avenue du Léman Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 71 55 55 thonon@thononlesbains.com

English :

Start the day with your head in the clouds!

German :

Beginnen Sie den Tag… mit dem Kopf in den Wolken!

Italiano :

Iniziate la giornata con la testa tra le nuvole!

Espanol :

¡Empieza el día con la cabeza en las nubes!

L’événement Petit-déjeuner in the Sky Thonon-les-Bains a été mis à jour le 2025-07-02 par SPL DESTINATION THONON