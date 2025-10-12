Petit-déjeuner in the Sky Parc du Belvédère Thonon-les-Bains
Petit-déjeuner in the Sky Parc du Belvédère Thonon-les-Bains dimanche 12 octobre 2025.
Petit-déjeuner in the Sky
Parc du Belvédère Avenue du Léman Thonon-les-Bains Haute-Savoie
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 08:45:00
fin : 2025-10-12 09:30:00
Date(s) :
2025-10-12
Commencez la journée… la tête dans les nuages !
.
Parc du Belvédère Avenue du Léman Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 71 55 55 thonon@thononlesbains.com
English :
Start the day with your head in the clouds!
German :
Beginnen Sie den Tag… mit dem Kopf in den Wolken!
Italiano :
Iniziate la giornata con la testa tra le nuvole!
Espanol :
¡Empieza el día con la cabeza en las nubes!
L’événement Petit-déjeuner in the Sky Thonon-les-Bains a été mis à jour le 2025-07-02 par SPL DESTINATION THONON