Petit déjeuner jeux vidéo Roubaix samedi 24 janvier 2026.
2 rue Pierre Motte Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Début : 2026-01-24 10:00:00
fin : 2026-04-11 12:00:00
Amusez-vous en famille autour d’un jeu vidéo en partageant quelques douceurs. A partir de 6 ans. Sur inscription.
2 rue Pierre Motte Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 45 00 jbvanelslande@ville-roubaix.fr
English :
Enjoy a video game with the whole family, sharing a few sweet treats. Ages 6 and up. Registration required.
