Petit déjeuner jeux vidéo

2 rue Pierre Motte Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-04-11 12:00:00

Date(s) :

2026-01-24 2026-04-11

Amusez-vous en famille autour d’un jeu vidéo en partageant quelques douceurs. A partir de 6 ans. Sur inscription.

Amusez-vous en famille autour d’un jeu vidéo en partageant quelques douceurs. A partir de 6 ans. Sur inscription. .

2 rue Pierre Motte Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 45 00 jbvanelslande@ville-roubaix.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy a video game with the whole family, sharing a few sweet treats. Ages 6 and up. Registration required.

L’événement Petit déjeuner jeux vidéo Roubaix a été mis à jour le 2025-12-19 par Hauts-de-France Tourisme